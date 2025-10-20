Messi non smette di incantare | tripletta a Nashville e Scarpa d’Oro in tasca

Messi non ha lasciato dubbi nella “Decision Day”, l’ultima giornata della stagione regolare in cui entrambe le conference hanno giocato contemporaneamente, con i posti playoff e il piazzamento in palio. La “Pulce” ha segnato una tripletta nel successo per 5-2 contro il Nashville sabato sera, conquistando così la Scarpa d’Oro della Major League Soccer con 29 gol in questa stagione. Messi vince la Scarpa d’oro. «La verità è che Leo è stato eccezionale, come di consueto. Credo che chiunque avesse dei dubbi sulla sua stagione regolare li abbia ora completamente eliminati. Sicuramente gli verrà assegnato il premio Mvp», ha dichiarato l’allenatore dell’Inter Miami, Javier Mascherano, al termine della partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

