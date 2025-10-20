MERTENS-NAPOLI | ufficiale il ritorno a gettone | Fulmine a ciel sereno | certi amori non finiscono mai

MERTENS-NAPOLI: ufficiale il ritorno a gettone Fulmine a ciel sereno: certi amori non finiscono mai"> I grandi amori fanno giri immensi e poi ritornano diceva il poeta. E’ il caso di Mertens e del Napoli: il belga è pronto al ritorno. Il calcio regala sempre emozioni inaspettate, e quella che oggi arriva da Napoli è una di quelle destinate a far battere forte il cuore dei tifosi azzurri. Dries Mertens, l’uomo dei record, il simbolo di una generazione, torna ufficialmente a vestire la maglia del Napoli. Un accordo lampo, a gettone, ma carico di significato. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

