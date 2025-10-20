Merkel lancia il gioco delle accuse dentro la UE | chi ci sta facendo affondare insieme all’Ucraina?

L’ex cancelliera tedesca torna alla ribalta con accuse rivolte a certi Stati membri della UE che avrebbero rovinato le possibilità di dialogo con la Russia. Ma anche senza lo scalpore sollevato da questa denuncia, le crepe nel blocco europeo ed europeista sono già ben visibili. Una politica dissennata sta portando all’impotenza diplomatica ed economica un intero continente, si legge nell’ analisi del Responsible Statecraft. Il gioco della accuse reciproche. Angela Merkel, l’eterna pragmatica, ha scelto il momento per parlare. In una recente intervista coi media ungheresi, l’ex cancelliera ha puntato il dito contro i leader della Polonia e delle Repubbliche baltiche accusandoli di aver minato prima della guerra il potenziale dialogo fra UE e Russia. 🔗 Leggi su Follow.it

