Mergellina | controlli della Polizia di Stato 223 persone identificate e tre denunce

Napoli. Weekend di controlli nella zona della movida di Mergellina e largo Sermoneta: sequestri, patenti ritirate e tre denunce per guida senza patente. Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli nella zona della movida napoletana, in particolare nell’area degli chalet di Mergellina e in largo Sermoneta. L’attività rientra nei servizi straordinari disposti dalla Questura di Napoli per garantire la sicurezza e la vivibilità dei luoghi maggiormente frequentati durante le ore serali e notturne. I risultati dell’operazione. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno identificato 223 persone, di cui 57 con precedenti di polizia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it