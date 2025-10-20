Inter News 24 Mercato Inter, clamoroso retroscena dalla Francia su Bonny: era fatta con la Juventus! Poi il Parma. Ecco cos’è successo nel 2022. C’è un retroscena di calciomercato che fa ancora discutere e che vede coinvolto Ange-Yoan Bonny, il giovane e talentuoso attaccante francese che oggi veste la maglia dei nerazzurri. Stando a quanto rivelato oggi dal quotidiano sportivo L’Equipe, la punta centrale, oggi protagonista con la squadra meneghina e decisivo con un goal nella vittoria della settima giornata di Serie A contro la Roma, era stato virtualmente un giocatore della Vecchia Signora nella stagione 2021-2022. 🔗 Leggi su Internews24.com

