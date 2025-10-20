Mercato Inter anche i nerazzurri sono in corsa per quel talento | il giovane talento è nel mirino di diversi top club europei! Le ultime

Mercato Inter, i nerazzurri interessati a quel talento: il talento è nel mirino di diversi top club europei! Le ultimissime notizie Said El Mala, giovane esterno del Colonia classe 2006, è diventato uno dei nomi più chiacchierati del panorama calcistico europeo. Le sue prestazioni in Bundesliga hanno attirato l’interesse di club di primissimo piano come . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mercato Inter, anche i nerazzurri sono in corsa per quel talento: il giovane talento è nel mirino di diversi top club europei! Le ultime

Altre letture consigliate

Mercato Inter: idea Guehi per la difesa Il difensore non rinnoverà con il Crystal Palace e sarà libero a fine stagione: lo ha confermato il tecnico Glasner in conferenza stampa? Il calciatore inglese classe 2000 piace molto all’Inter, pronta a inserirsi per un col - facebook.com Vai su Facebook

#Calhanoglu: “Sono felice all’Inter. Mercato? Non è cambiato niente” - X Vai su X

Mercato Inter, anche i nerazzurri sono in corsa per quel talento: il giovane talento è nel mirino di diversi top club europei! Le ultime - Mercato Inter, i nerazzurri interessati a quel talento: il talento è nel mirino di diversi top club europei! Secondo calcionews24.com

Inter, mercato in attacco, occhi su un talento francese: la notizia da L’Equipe - I nerazzurri hanno puntato N'Guessan per la prossima estate. Riporta sportpaper.it

Inter, il nerazzurro piace a mezza Europa: Marotta valuta un’ipotesi - In casa Inter ad attirare l'attenzione è al momento una questione specifica in termini di mercato: ecco il piano di Marotta e della società ... Segnala spaziointer.it