Mercato Inter anche i nerazzurri sono in corsa per quel talento | il giovane talento è nel mirino di diversi top club europei! Le ultime

Calcionews24.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercato Inter, i nerazzurri interessati a quel talento: il talento è nel mirino di diversi top club europei! Le ultimissime notizie Said El Mala, giovane esterno del Colonia classe 2006, è diventato uno dei nomi più chiacchierati del panorama calcistico europeo. Le sue prestazioni in Bundesliga hanno attirato l’interesse di club di primissimo piano come . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

