Mercato del lavoro in movimento | oltre 660 posizioni aperte nel report Arpal

LECCE – Il 37° report settimanale di Arpal Puglia fotografa un mercato del lavoro dinamico e ricco di opportunità nell’ambito di Lecce, con un totale di 270 offerte lavorative che si traducono in 662 posizioni aperte. A guidare la classifica dei settori con il maggior fabbisogno di personale è. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Per studentesse, studenti, laureate/i, laureande/i, dottorande/i, dottori e dottoresse di ricerca dell’Ateneo Due i percorsi complementari: “Osservatorio mercato del lavoro” e “Ricerca attiva del lavoro” Necessaria l’iscrizione - facebook.com Vai su Facebook

“Il mercato del lavoro USA si sta indebolendo, il che favorisce una politica monetaria più espansiva, come Trump si augura” ? Marco Monastero, Head of Advisory Business di Jupiter AM #13ottobre #DuediDenari #MeteoBorsa - X Vai su X

Mercato del lavoro in movimento: oltre 660 posizioni aperte nel report Arpal - Particolare attenzione è riservata al collocamento mirato: sono disponibili diciotto posizioni per iscritti alle categorie protette. Scrive lecceprima.it

Mercato del lavoro e IA: il quadro Eurispes - Il report Eurispes fotografa mismatch, ruolo dei CPI e impatto dell’IA. Segnala agrpress.it

Lavoro: Mattarella, “motore della crescita economica e sociale. Piena occupazione è orizzonte che oltre la dignità riguarda la libertà” - “Sappiamo che è stato il lavoro il motore della crescita economica e sociale dell’Italia. Da agensir.it