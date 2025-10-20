Mercato bio in crescita | | Solo nella gdo vale 4 miliardi

LE COLTIVAZIONI BIOLOGICHE guadagnano terreno sia come spazi occupati che come operatori e potrebbero fare un salto di qualità con il nuovo marchio "Biologico italiano", che tutelerà le produzioni 100% nazionali. Per il suo battesimo il ministero dell’Agricoltura ha scelto la giornata europea del biologico, che si è celebrata a Roma il 16 settembre scorso e che ha visto riunite le principali associazioni agricole e di settore. E siccome servono ancora quattro o cinque mesi di lavoro burocratico, il nuovo marchio - un cuore tricolore con affianco la dicitura "Biologico italiano" – dovrebbe essere sugli scaffali a partire dall’inizio del prossimo anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mercato bio in crescita:: "Solo nella gdo vale 4 miliardi"

