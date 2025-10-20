Mercatino dell’Antiquariato in piazza dei Quiriti
Domenica 26 ottobre, dalle 9 alle 18, si svolgerà in Piazza dei Quiriti, quartiere Prati, il mercatino dell’Antiquariato più caratteristico di Roma.Oggettistica, mobili, oggetti di modernariato e vintage, tutto di alto livello qualitativo, rendono questo mercatino in stile con i vecchi mercatini. 🔗 Leggi su Romatoday.it
