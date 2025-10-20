Mense scolastiche a rischio a Napoli Enrico Ditto | Servono risposte rapide

“Le immagini che circolano in queste ore, specialmente nei gruppi WhatsApp dei genitori, riguardo quanto arrivato nelle scuole napoletane in termini di refezione mi hanno colpito e preoccupato, da padre prima ancora che da esponente politico”, dichiara l’imprenditore Enrico Ditto, in corsa per le prossime elezioni regionali. “ Pomodori germogliati e pizzette ‘horror’ non possono lasciare indifferenti quanti affidano alla scuola pubblica il benessere e la salute dei propri ragazzi e ragazze “. Ditto sottolinea che, se da un lato è comprensibile la reazione emotiva, dall’altro è fondamentale evitare allarmismi basati solo su fotografie, spesso parziali e prive di contesto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

