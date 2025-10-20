Mensa scolastica genitori esasperati Manca ancora la data d’avvio

Casertanews.it | 20 ott 2025

Disagi e malumori tra i genitori degli alunni della scuola di via Cavour a Parete. Al centro della protesta il servizio mensa, che ad oggi non ha ancora una data ufficiale di avvio.“L’anno scorso era stato promesso che il servizio sarebbe partito il 1° ottobre di quest’anno, ma ad oggi tutto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

