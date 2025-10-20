Mensa scolastica genitori esasperati Manca ancora la data d’avvio
Disagi e malumori tra i genitori degli alunni della scuola di via Cavour a Parete. Al centro della protesta il servizio mensa, che ad oggi non ha ancora una data ufficiale di avvio.“L’anno scorso era stato promesso che il servizio sarebbe partito il 1° ottobre di quest’anno, ma ad oggi tutto. 🔗 Leggi su Casertanews.it
AVVISO AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA MENSA SCOLASTICA Si informano i genitori dei bambini che usufruiscono del servizio di mensa scolastica che, durante il periodo estivo, l’Amministrazione Comunale — in collaborazione con la ditta affidataria d - facebook.com Vai su Facebook
Mensa Scolastica A.S. 2025-2026 Riapertura straordinaria iscrizioni News completa al link https://comune.marino.rm.it/novita/avvisi/novita_1137.html… - X Vai su X
Aversa, emergenza mensa scolastica: genitori in piazza il 17 ottobre - La situazione di stallo riguardante l'avvio del servizio di refezione scolastica ad Aversa ha raggiunto il punto di rottura. Scrive napolivillage.com
AVERSA. Ancora incertezze sul servizio mensa: genitori in piazza contro ritardi e esclusioni - Alle 22:00 di ieri, giovedì 16 ottobre, è arrivata la comunicazione ufficiale da parte del Comune: la mensa partirà il 27 ... Secondo casertace.net
Duello sulla mensa scolastica : "Negato il pasto preparato a casa". Genitori di un alunno ricorrono al Tar - La richiesta di un pasto preparato a casa, alternativo a quelli offerti dalla mensa scolastica, è diventato oggetto di un braccio di ferro giudiziario tra l’istituto e una famiglia. Riporta ilrestodelcarlino.it