Memorie dai viaggi di Antonio e Felice Beato in mostra al Museo Fortuny di Venezia
Dal 15 ottobre 2025 al 12 gennaio 2026 il Museo Fortuny di Venezia ospita Antonio Beato. Ritorno a Venezia, un’esposizione che ripercorre l’affascinante vicenda artistica e umana dei fratelli Antonio e Felice Beato, pionieri della fotografia di viaggio e del reportage. Curata da João Rocha e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
