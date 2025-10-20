Meloni ha capito come far navigare l’Italia La versione di Pombeni

Il governo è stato abile nel navigare, comprendendo che c’era davvero poco da scherzare sul piano finanziario e quindi si è sforzato di evitare che i disastri fatti prima potessero continuare e peggiorare nella gestione delle cose, spiega a Formiche.net il politologo Paolo Pombeni. L’occasione è non solo il terzo compleanno del governo guidato da Giorgia Meloni, ma anche la scalata al terzo posto degli esecutivi più longevi. Uno dei meriti della premier, osserva, è stato quello di non gonfiare il reale peso dell’Italia, comprendendo subito che la politica estera è diventata centrale anche da un punto di vista interno. 🔗 Leggi su Formiche.net

