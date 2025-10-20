Meloni | governo è 3°più longevo grazie

10.21 "Oggi il Governo che ho l'onore di guidare diventa il terzo più longevo della storia repubblicana. Ci tengo a ringraziarvi: il vostro sostegno e la fiducia sono il motore della nostra azione quotidiana". Lo scrive sui social Giorgia Meloni. "Continueremo -assicura- a lavorare con serietà,determinazione e senso di responsabilità, per essere all'altezza del mandato che ci avete affidato". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Oggi il governo Meloni diventa il terzo più longevo della storia repubblicana. Non è un particolare di poco conto, visto che il podio di questa classifica è costituito solo da governi di centrodestra - facebook.com Vai su Facebook

Enzo Iacchetti, ospite ad Accordi e Disaccordi, spara a zero su Giorgia Meloni e sul suo governo: “La Meloni è bravissima a non dire nulla, a sfuggire ai giornalisti e a tenere insieme un governo fatto di inquisiti, di persone senza laurea o che la conseguono qu - X Vai su X

Meloni: 'Flotilla pericolosa e irresponsabile, viene usata contro il governo' - Duro affondo della premier Giorgia Meloni contro l'iniziativa "gratuita, pericolosa, irresponsabile" della Flotilla e contro l'opposizione che, "non avendo grandi materie sulle quali mobilitarsi in ... Lo riporta ansa.it

Meloni contro la Flotilla: “Iniziativa pericolosa e irresponsabile finalizzata a creare problemi al governo”. E chiede agli attivisti di fermarsi a Cipro - Giorgia Meloni definisce così la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla in navigazione verso Gaza. Segnala ilfattoquotidiano.it

Meloni non ha intenzione di riconoscere lo Stato di Palestina: per il governo sarebbe “controproducente” - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni vola a New York all’Assemblea generale dell’Onu, nella giornata degli scioperi per Gaza. Da fanpage.it