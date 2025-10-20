Meloni esulta | Terzo governo più longevo di sempre
Il messaggio della premier: "Sostegno e fiducia degli italiani il motore della nostra azione quotidiana" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Altre letture consigliate
Cascina, il Pd esulta, “Vince il campo largo” Il segretario Russo parla di “sconfitta per Meloni e Vannacci”, il sindaco Betti invita alla continuità, “Modello Giani anche qui” - facebook.com Vai su Facebook
Calabria, Orsomarso esulta: “Con Meloni e Occhiuto il centrodestra ha stravinto” https://lavocedelpatriota.it/calabria-orsomarso-esulta-con-meloni-e-occhiuto-il-centrodestra-ha-stravinto/… via @vocedelpatriota - X Vai su X
LONGEVITA' Governo Meloni, raggiunto il terzo posto per longevità nella storia della Repubblica - 094 giorni di durata dal giuramento, il governo presieduto da Giorgia Meloni è diventato il terzo più longevo dal 1946 ... Scrive statoquotidiano.it
Meloni da record: terzo governo più longevo. Supera anche Craxi, più di lei solo Berlusconi - Quello conseguito ieri dal governo guidato da Giorgia Meloni è un record a suo modo storico. Riporta iltempo.it
Il governo Meloni è il terzo più longevo dal 1946 - Nella storia della Repubblica il governo Meloni è il terzo più longevo dal 1946. Riporta msn.com