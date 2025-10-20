Meloni esulta | Terzo governo più longevo di sempre

Lidentita.it | 20 ott 2025

Il messaggio della premier: "Sostegno e fiducia degli italiani il motore della nostra azione quotidiana" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

meloni esulta terzo governo pi249 longevo di sempre

© Lidentita.it - Meloni esulta: “Terzo governo più longevo di sempre”

LONGEVITA' Governo Meloni, raggiunto il terzo posto per longevità nella storia della Repubblica - 894 giorni di durata dal giuramento, il governo presieduto da Giorgia Meloni è diventato il terzo più longevo dal 1946

Meloni da record: terzo governo più longevo. Supera anche Craxi, più di lei solo Berlusconi - Quello conseguito ieri dal governo guidato da Giorgia Meloni è un record a suo modo storico. Riporta iltempo.it

meloni esulta terzo governoIl governo Meloni è il terzo più longevo dal 1946 - Nella storia della Repubblica il governo Meloni è il terzo più longevo dal 1946. Riporta msn.com

