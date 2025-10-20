Meloni difende il Columbus Day | La storia italiana non si cancella
Non ha potuto essere presente di persona, ma il messaggio è arrivato chiaro e diretto. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, attraverso un videointervento al galà per il cinquantenario della National Italian American Foundation (Niaf) di Washington, ha difeso con forza le radici italiane negli Stati Uniti e criticato la cosiddetta “cultura woke”, accusata di voler “cancellare la storia fondamentale degli italoamericani”. “C’erano troppe cose da fare per il Paese che amiamo”, ha esordito la premier, spiegando la sua assenza. Poi il passaggio più politico: “Il Columbus Day è qui per restare”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Scopri altri approfondimenti
Meloni contro la 'cultura woke' difende il Columbus Day (e Trump la loda ancora) - facebook.com Vai su Facebook
"#Meloni cortigiana? Non vanno strumentalizzate le parole di #Landini per nascondere altro. C'è stato un equivoco, non bisogna fare vittimismo". #LauraBoldrini difende il segretario della #Cgil - X Vai su X
Meloni contro la 'cultura woke': "Non cancelleranno il Columbus Day". E Trump la loda sui social - "Ci sono forze che cercano di dividerci, di ridefinire la nostra storia e di distruggere le nostre tradizioni condivise. Scrive today.it
Trump loda Meloni dopo il discorso contro la "cultura Woke"per il Columbus Day: "Una mossa brillante" - Donald Trump si complimenta sui social con Giorgia Meloni dopo il discorso contro la "cultura woke" per celebrare il Columbus Day ... Secondo virgilio.it
Il video messaggio di Giorgia Meloni agli italo-americani contro la cultura "woke". E grazie a Trump per il ripristino del "Columbus Day" - messaggio della presidente del Consiglio punta il dito contro la cultura woke e ringrazia il presidente Usa di aver ripristinato in Usa la celebrazione del Columbus day. Secondo tg.la7.it