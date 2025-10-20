Meloni difende il Columbus Day | La storia italiana non si cancella

Non ha potuto essere presente di persona, ma il messaggio è arrivato chiaro e diretto. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, attraverso un videointervento al galà per il cinquantenario della National Italian American Foundation (Niaf) di Washington, ha difeso con forza le radici italiane negli Stati Uniti e criticato la cosiddetta “cultura woke”, accusata di voler “cancellare la storia fondamentale degli italoamericani”. “C’erano troppe cose da fare per il Paese che amiamo”, ha esordito la premier, spiegando la sua assenza. Poi il passaggio più politico: “Il Columbus Day è qui per restare”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

