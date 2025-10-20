Meloni come Craxi | il suo è il terzo governo più longevo sotto solo a Berlusconi

Da oggi il governo di Giorgia Meloni è diventato il terzo governo più longevo della storia della Repubblica, una circostanza che la stessa premier ha voluto festeggiare sui suoi profili social con un post. A quasi tre anni  dal giuramento avvenuto il 22 ottobre 2022, con 1.093 giorni di durata l'esecutivo Meloni ha raggiunto quello di Bettino Craxi (4 agosto 1983-primo agosto 1986). Ai primi due posti ci sono due dei quattro governi Berlusconi: il secondo ha il record assoluto con 1.412 giorni in carica (11 giugno 2001-23 aprile 2005) seguito dal Berlusconi IV con 1.287 giorni (8 maggio 2008-16 novembre 2011). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

