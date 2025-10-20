Chi l’avrebbe detto? Negli ultimi dieci anni, il governo di Giorgia Meloni è quello che ha rilasciato più primi permessi di soggiorno, una media di 367 mila all’anno. I primi permessi sono quelli concessi a cittadini extra Ue che non ne avevano mai ottenuto uno valido nello stesso Paese. In altre parole, si tratta di nuovi ingressi regolari, per motivi di lavoro, studio, famiglia, protezione internazionale, tra gli altri. Ma non è tutto. Con l’attuale governo e i costi dell’accoglienza sono aumentati, mentre i servizi peggiorano producendo esclusione economica e sociale degli stranieri, la stessa che la maggioranza di governo capitalizza nei consensi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni, che accoglienza! Mai tanti permessi di soggiorno agli stranieri: africani e asiatici in testa