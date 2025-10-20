Il Governo ha deciso di alzare di 100.000 euro la cosiddetta flat tax per i super ricchi, un’imposta sostitutiva dedicata a chi decide di spostare la propria residenza fiscale in Italia. Oltre a questo aumento, crescerà anche l’imposta per i familiari, che passa da 25.000 a 50.000 euro. L’Esecutivo aveva attuato una misura molto simile l’anno scorso, quando la flat tax, pensata dal Governo Renzi, era passata da 100.000 a 200.000 euro. Nel 2026 arriverà a 300.000, per aumentare gli introiti di una misura che ha avuto molto successo e ha portato il nostro Paese a essere uno tra i più ambiti dai milionari di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Meloni aumenta le tasse ai super ricchi, 300mila euro per risiedere in Italia