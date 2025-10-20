Meloni | Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket inaccettabile e folle

"Una notizia terribile che lascia senza parole". Così la premier Giorgia Meloni commenta sui social l'assalto di ieri al pullman dei tifosi del Pistoia Basket dopo la partita giocata sul campo della Sebastiani Rieti e la morte dell'autista di scorta, centrato da uno dei mattoni lanciati contro il mezzo.  "L'assalto al pullman dei

