Meloni | Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket inaccettabile e folle

"Una notizia terribile che lascia senza parole". Così la premier Giorgia Meloni commenta sui social l'assalto di ieri al pullman dei tifosi del Pistoia Basket dopo la partita giocata sul campo della Sebastiani Rieti e la morte dell'autista di scorta, centrato da uno dei mattoni lanciati contro il mezzo. "L'assalto al pullman dei

Raffaele Marianella, chi era l'autista morto nell'assalto al pullman: «Lavorava coi tifosi del Pistoia basket da poco, era vicino alla pensione» - Si chiamava Raffaele Marianella l'autista morto durante l'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, avvenuto dopo la partita di A2 contro la Sebastiani Rieti. ilmattino.it scrive

Assalto al pullman del Pistoia basket, indaga la Digos. Meloni: 'Violenza inaccettabile e folle' - Non ci sarebbero ancora fermi finora per l'assalto con pietre e mattoni al pullman dei tifosi del Pistoia basket, avvenuto ieri sera, lungo la superstrada Rieti- Si legge su ansa.it

Assalto contro pullman tifosi Pistoia basket, morto un autista. Meloni: "Inaccettabile" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Assalto contro pullman tifosi Pistoia basket, morto un autista. Si legge su tg24.sky.it