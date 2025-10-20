Melanoma vaccino a mRNA fisso raddoppia le speranze nei pazienti più gravi

Napolitoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta un vaccino a mRNAfisso’, più semplice ed economico da produrre rispetto ai vaccini personalizzati, si è dimostrato in grado di raddoppiare il tasso di risposta nei pazienti con melanoma avanzato e resistenti a più trattamenti standard, sia in combinazione con l’immunoterapia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

