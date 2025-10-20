Meglio insieme | l’Ue all’80esima assemblea generale dell’Onu

La scorsa settimana, l’attività istituzionale dell’Ue si è concentrata sull’avvio dell’80esima Assemblea Generale dell’Onu. Al Dibattito Generale dei leader sotto il tema “ Meglio insieme: 80 anni e più per la pace, lo sviluppo e i diritti umani ” articolato su più giorni dal 23 al 29 settembre, si sono svolti diversi incontri tematici di alto livello a partire dal 22 settembre con la conferenza sulla soluzione pacifica alla questione della Palestina e la soluzione a due Stati promossa dalla Francia e dall’Arabia Saudita, al vertice sul clima e al vertice per un’economia globale sostenibile, resiliente e inclusiva (il 24 settembre), sulla governance dell’AI, sui trent’anni del piano d’azione per i giovani e altri ancora. 🔗 Leggi su Ildenaro.it