Nei giorni scorsi dalla Bce è arrivato uno studio che consiglia ai cittadini dell’Unione di avere contanti in caso di emergenza. Lo “studio” della Bce sull’opportunità che le famiglie europee trattengano una riserva di liquidità “per alcuni giorni” in caso di un’emergenza è stato realizzato in vista di eventuali guerre, pandemie, terremoti ecc. Si tratta di una vera e propria psicosi emergenziale, che segue l’idea bizzarra di munirsi di un “kit di sopravvivenza” da 72 ore che contiene elementi essenziali come acqua, cibo in scatola, una torcia, medicine e un kit di pronto soccorso proposto dalla Commissione Europea, con la commissaria per la Gestione delle crisi, Hadja Lahbib, che ne ha illustrato il contenuto in un video di presentazione. 🔗 Leggi su Formiche.net

Meglio i contanti? Lo studio della Bce letto da Pedrizzi