Meganoidi Unplugged Duo | il prossimo live al Circo della Farfalla
FRANCAVILLA FONTANA - Sabato 25 ottobre 2025 c'è un nuovo appuntamento con la musica live al Circo della Farfalla: Davide Di Muzio e Luca Guercio porteranno in acustico i migliori pezzi della storica band genovese Meganoidi.Nella primavera del 2000, i Meganoidi autoproducono e registrano il loro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Altre letture consigliate
Giov. 4 luglio - Parco Hayez - Mestre (Ve) MEGANOIDI (Unplugged Trio) ? ENTRATA GRATUITA | FREE ENTRY CIPRE LAB SUMMER FEST 2024 #ciprelabsummerfest2024 #meganoidi #bruciaancoratour #zetareticoli #acousticnight - facebook.com Vai su Facebook
Meganoidi Unplugged Duo: il prossimo live al Circo della Farfalla - Sabato 25 ottobre 2025 c'è un nuovo appuntamento con la musica live al Circo della Farfalla: Davide Di Muzio e Luca Guercio porteranno in acustico i migliori pezzi della storica ... Segnala brindisireport.it