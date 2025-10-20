Mef consultazione pubblica sull’economia sociale

Fiscooggi.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino al 12 novembre gli interessati avranno tempo per inviare osservazioni e commenti che verranno vagliati dal ministero dell’Economia e delle Finanze. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Crediti d’imposta 4.0: le domande del MEF in pubblica consultazione - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 22 ottobre 2024 ha aperto una pubblica consultazione sui crediti d’imposta 4. Lo riporta ipsoa.it

Mef, in consultazione il documento su pmi e sostenibilità - Supportare le pmi nella produzione di informazioni attinenti agli impatti ambientali, sociali e di governance (Esg) per facilitare il dialogo con le banche sui temi della sostenibilità. Si legge su ansa.it

Piano biennale di revisione della regolamentazione 2025-2026 del MEF in pubblica consultazione - E' aperta dal 18 novembre al 19 dicembre 2024 la consultazione avviata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sul Piano biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione 2025- ipsoa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mef Consultazione Pubblica Sull8217economia