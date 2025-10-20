Medio Oriente tregua appesa a un filo Nuovi raid israeliani

In Medio Oriente, la tregua è appesa ad un filo. Chiusi e poi riaperti i valichi della Striscia di Gaza. Nuovi raid dell’esercito israeliano. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

