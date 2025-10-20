Medio Oriente tregua appesa a un filo Nuovi raid israeliani

In Medio Oriente, la tregua è appesa ad un filo. Chiusi e poi riaperti i valichi della Striscia di Gaza. Nuovi raid dell’esercito israeliano. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Medio Oriente, tregua appesa a un filo. Nuovi raid israeliani

A Circo Massimo mercoledì si parlerà di guerra e medio oriente, di informazione - per non dimenticare quello che è successo a Sigfrido Ranucci - e di manovra, in particolare sul versante del dissesto sanitario. - facebook.com Vai su Facebook

MEDIO ORIENTE | Scambio di accuse tra Israele e Hamas su violazioni della tregua. Raid dell'Idf, uccisi 11 palestinesi. #ANSA - X Vai su X

Impatto della disputa sui resti dei prigionieri israeliani sul cessate il fuoco a Gaza - Analisi della fragile situazione riguardante la tregua di Gaza e il legame con i resti dei prigionieri israeliani. Da notizie.it

Gaza, tregua appesa a un filo: Israele colpisce Rafah dopo l’attacco ai suoi soldati. Hamas: «Ritrovato corpo di un altro ostaggio» – La diretta - La milizia palestinese nega ogni responsabilità e si dice pronta a riconsegnare il 13esimo cadavere «se ci saranno le condizioni» L'articolo Gaza, tregua appesa a un ... Lo riporta msn.com

A Gaza la tregua è appesa a un filo, Trump “No King” ha altro (Putin?) in testa: un quadro desolante - A Gaza la tregua è appesa a un filo, Trump “No King” ha altro (Putin? Lo riporta blitzquotidiano.it