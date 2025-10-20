Medio Oriente Israele riapre i valichi di Gaza
Israele torna ad accusare Hamas di continuare “deliberatamente” a violare il cessate il fuoco a Gaza. Hamas, per le 19, dovrebbe riconsegnare le spoglie di un altro ostaggio. Tel Aviv questa mattina ha riaperto i valichi di frontiera di Kerem Shalom e Kissufim. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Approfondisci con queste news
#TG2000 - In Medio Oriente, la tregua è appesa ad un filo. Chiusi e poi riaperti i valichi della Striscia di Gaza. Nuovi raid dell’esercito israeliano. #20ottobre #Gaza #Pace #Politica #Trump #Netanyahu #Knesset #SharmElSheikh #ostaggi #Hamas #Israele #pi - facebook.com Vai su Facebook
Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Medio Oriente ? https://shorturl.at/2BGVi #news #skytg24 - X Vai su X
Israele cede alle pressioni Usa e riapre i valichi. Riparte la tregua a Gaza - L'esercito israeliano ha ripreso a far rispettare il cessate il fuoco a Gaza dopo averlo dichiarato "violato" da Hamas. Riporta iltempo.it
Israele, riaperti i valichi di Kerem Shalom e Kissufim. Oggi vertice al Cairo su fase 2 accordo - Il vicepresidente americano atterrerà nel Paese martedì (ANSA) ... Secondo ansa.it
Israele riprende cessate il fuoco dopo raid Hamas/ USA decisivi, valichi riaperti. Vance: “pace complicata” - Cessate il fuoco ripreso a Gaza, la pace resta però complicata: la mediazione USA di Kushner, i dubbi di Tel Aviv e le provocazioni di Hamas ... Lo riporta ilsussidiario.net