medio oriente israele riapre i valichi di gaza

Tv2000.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Israele torna ad accusare Hamas di continuare “deliberatamente” a violare il cessate il fuoco a Gaza. Hamas, per le 19, dovrebbe riconsegnare le spoglie di un altro ostaggio. Tel Aviv questa mattina ha riaperto i valichi di frontiera di Kerem Shalom e Kissufim. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

