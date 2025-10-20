Medico lascia dopo 2 mesi San Bernardino scoperta
Neanche il tempo di ambientarsi: arrivata lo scorso 1 settembre, il prossimo 1 novembre la dottoressa Alessia Pasquariello, medico di base nella frazione di San Bernardino di Lugo, lascerà il suo incarico. Era una possibilità che la stessa dottoressa aveva prospettato sin dall’inizio del suo incarico, avendo presentato domanda di specializzazione all’Università di Padova e proprio nell’ateneo veneto è stata chiamata a proseguire il suo percorso formativo e lavorativo. A dare la notizia ai residenti e a tutta la cittadinanza è stata la sindaca stessa con un post pubblico, dopo essere stata informata dall’azienda sanitaria della Romagna, che ha riportato la notizia anche al presidente della Consulta di zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
