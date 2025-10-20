Medico lascia dopo 2 mesi San Bernardino scoperta

Ilrestodelcarlino.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Neanche il tempo di ambientarsi: arrivata lo scorso 1 settembre, il prossimo 1 novembre la dottoressa Alessia Pasquariello, medico di base nella frazione di San Bernardino di Lugo, lascerà il suo incarico. Era una possibilità che la stessa dottoressa aveva prospettato sin dall’inizio del suo incarico, avendo presentato domanda di specializzazione all’Università di Padova e proprio nell’ateneo veneto è stata chiamata a proseguire il suo percorso formativo e lavorativo. A dare la notizia ai residenti e a tutta la cittadinanza è stata la sindaca stessa con un post pubblico, dopo essere stata informata dall’azienda sanitaria della Romagna, che ha riportato la notizia anche al presidente della Consulta di zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

medico lascia dopo 2 mesi san bernardino scoperta

© Ilrestodelcarlino.it - Medico lascia dopo 2 mesi. San Bernardino scoperta

Scopri altri approfondimenti

medico lascia dopo 2Medico lascia dopo 2 mesi. San Bernardino scoperta - La sindaca: "Pochi disposti a prestare servizio nelle frazioni, sono sconfortata". Da msn.com

medico lascia dopo 2Le trovano una garza nell'addome dopo il parto cesareo, il giudice assolve 10 medici e 2 infermieri: «Forse dimenticata da altri» - Il Tribunale di Bari ha assolto, come richiesto dalla procura, dieci medici e due infermieri dell’ospedale San Paolo, accusati di aver lasciato ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Medico Lascia Dopo 2