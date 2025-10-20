Medici senza frontiere chiede a Israele il rilascio immediato del chirurgo Obeid | Siamo estremamente preoccupati
GAZA, DUE ANNI ALL’INFERNO – LA RACCOLTA DELLA FONDAZIONE FQ (in memoria di Mauro Del Corno). DONA QUI! Medici Senza Frontiere (Msf) chiede il rilascio immediato e incondizionato del dottor Mohammed Obeid, chirurgo ortopedico che lavora con Msf dal 2018. Obeid è detenuto nelle carceri di Israele da ormai quasi un anno, denuncia l’organizzazione, senza alcun contatto con la sua famiglia. Fu arrestato dalle forze israeliane il 26 ottobre 2024, durante un’operazione militare all’ospedale Kamal Adwan, nel nord di Gaza, insieme ad altre 57 persone. “Chiediamo che i suoi diritti, la sua dignità e la sua libertà siano ripristinati senza ulteriori ritardi”, afferma la dottoressa Tejshri Shah, direttrice generale di Msf. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Tra morte e macerie l’opera preziosa di Medici senza frontiere - facebook.com Vai su Facebook
#17ottobre #LiveIn Martina Paesani di Medici Senza Frontiere: "La prima cosa che vedi a Gaza, oltre alla distruzione, è una massa di gente, perché quella striscia di terra era densamente popolata. Nella Striscia di Gaza non esistono zone sicure" ? https://sh - X Vai su X
Gaza, MSF chiede il rilascio immediato del chirurgo detenuto - Medici Senza Frontiere chiede il rilascio immediato e incondizionato del dottor Mohammed Obeid, chirurgo ortopedico che lavora con MSF dal 2018. pressenza.com scrive
Una scatola di biscotti per aiutare Medici senza Frontiere. Le iniziative in Veneto - L'ennesima città di spine o di macerie ai margini di un'altra guerra dimenticata, dove non sai ... Secondo rainews.it
Medici senza frontiere: i biscotti - Oggi e domani Medici Senza Frontiere è in oltre 150 piazze di tutte le regioni italiane per la II edizione di “Biscotti Senza Frontiere”, l’iniziativa a sostegno del Fondo Emergenze ... cremonaoggi.it scrive