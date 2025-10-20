Medici senza frontiere chiede a Israele il rilascio immediato del chirurgo Obeid | Siamo estremamente preoccupati

Ilfattoquotidiano.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GAZA, DUE ANNI ALL’INFERNO – LA RACCOLTA DELLA FONDAZIONE FQ (in memoria di Mauro Del Corno). DONA QUI! Medici Senza Frontiere (Msf) chiede il rilascio immediato e incondizionato del dottor Mohammed Obeid, chirurgo ortopedico che lavora con Msf dal 2018. Obeid è detenuto nelle carceri di Israele da ormai quasi un anno, denuncia l’organizzazione, senza alcun contatto con la sua famiglia. Fu arrestato dalle forze israeliane il 26 ottobre 2024, durante un’operazione militare all’ospedale Kamal Adwan, nel nord di Gaza, insieme ad altre 57 persone. “Chiediamo che i suoi diritti, la sua dignità e la sua libertà siano ripristinati senza ulteriori ritardi”, afferma la dottoressa Tejshri Shah, direttrice generale di Msf. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

