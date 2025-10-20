MedFilm Festival 2025 dal 6 al 16 novembre a Roma

Romadailynews.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MEDFILM FESTIVAL 2025 XXXI edizione Roma – The Space Cinema Moderno, Teatro Palladium e Casa del Cinema 616 novembre 2025 Nuova edizione per il Festival del cinema del Mediterraneo con tema “ Speranza ” e ospiti il regista Tony Gatlif, Premio alla Carriera che presenterà in anteprima il suo film  Ange  e la regista Maryam Touzani, che apre il festival con  Calle Malaga.   Dal 6 al 16 novembre 2025  si riaccendono a Roma le luci del  MedFilm Festival, il festival del cinema del Mediterraneo, alla sua  31a edizione, la più longeva manifestazione cinematografica della Capitale, unico evento italiano dedicato alle cinematografie euro mediterranee, fondato e diretto da  Ginella Vocca. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

medfilm festival 2025 dal 6 al 16 novembre a roma

© Romadailynews.it - MedFilm Festival 2025 dal 6 al 16 novembre a Roma

Altre letture consigliate

MedFilm Festival 2025 dal 6 al 16 novembre a Roma - The Space Cinema Moderno, Teatro Palladium e Casa del Cinema 6/16 novembre 2025 Nuova edizione per il Festival ... Come scrive romadailynews.it

Cinema: a Roma, Frascati e Valmontone il progetto “Vedere per capire” con MedFilm Festival - “Vogliamo ribadire in questo momento così complesso sostegno e vicinanza alla scuola, luogo fondamentale di educazione, incontro, crescita, fruizione e produzione di cultura, ma anche e soprattutto di ... Riporta agensir.it

MedFilm Festival – Il cinema del Mediterraneo sbarca ad Eboli da oggi all'8 agosto - In attesa dell'edizione romana, da oggi Eboli ospita la manifestazione dedicata al cinema del Mediterraneo, in programma anche Io capitano di Matteo Garrone. Segnala movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Medfilm Festival 2025 6