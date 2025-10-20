MedFilm Festival 2025 dal 6 al 16 novembre a Roma

MEDFILM FESTIVAL 2025 XXXI edizione Roma – The Space Cinema Moderno, Teatro Palladium e Casa del Cinema 616 novembre 2025 Nuova edizione per il Festival del cinema del Mediterraneo con tema “ Speranza ” e ospiti il regista Tony Gatlif, Premio alla Carriera che presenterà in anteprima il suo film Ange e la regista Maryam Touzani, che apre il festival con Calle Malaga. Dal 6 al 16 novembre 2025 si riaccendono a Roma le luci del MedFilm Festival, il festival del cinema del Mediterraneo, alla sua 31a edizione, la più longeva manifestazione cinematografica della Capitale, unico evento italiano dedicato alle cinematografie euro mediterranee, fondato e diretto da Ginella Vocca. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - MedFilm Festival 2025 dal 6 al 16 novembre a Roma

