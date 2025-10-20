McTominay in Champions vuole esserci nonostante i sei punti di sutura alla caviglia Gazzetta

Hojlund non ce la fa, meglio non rischiare il suo quadricipite affaticato. Ma domani sera ad Eindhoven contro il Psg (ore 21) Scott McTominay dovrebbe esserci. Lo scozzese è stato costretto a ricorrere a sei punti di sutura alla caviglia per un duro contrasto in allenamento. Scrive la Gazzetta con Antonio Giordano: McTominay: 180 minuti complessivamente giocati, anche lui come il suo amico centravanti (Hojlund, ndr) in una manciata di ore – dal giovedì alla domenica – a cui poi ha aggiunto un contrasto doloroso in allenamento e sei punti di sutura, ufficialmente comunicati da Conte a Torino-Napoli giocata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - McTominay in Champions vuole esserci nonostante i sei punti di sutura alla caviglia (Gazzetta)

