McDonald’s apre a Valmontone e cerca 70 dipendenti | come candidarsi

Valmontone, 20 ottobre 2025 – McDonald’s apre un nuovo ristorante a Valmontone e cerca 70 persone che potranno entrare a far parte dell’azienda. Sono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Valmontone del McDonald’s Job Tour, che si terrà nella seconda metà di ottobre. Il McDonald’s Job Tour è l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e le assunzioni McDonald’s su tutto il territorio italiano. Voglia di mettersi in gioco, di lavorare in squadra e a contatto con i clienti: queste sono alcune delle principali caratteristiche che l’azienda ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it