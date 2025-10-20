McDonald’s apre a Valmontone e cerca 70 dipendenti | come candidarsi

Cdn.ilfaroonline.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Valmontone, 20 ottobre 2025 – McDonald’s apre un nuovo ristorante a Valmontone e   cerca 70 persone  che potranno  entrare a far parte dell’azienda. Sono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla  tappa di Valmontone  del  McDonald’s Job Tour,  che si terrà  nella seconda metà di ottobre.  Il McDonald’s Job Tour  è l’evento itinerante di  selezione del personale  organizzato per le nuove aperture e le assunzioni McDonald’s su tutto il territorio italiano. Voglia di mettersi in gioco, di  lavorare in squadra  e a  contatto con i clienti: queste sono alcune delle principali caratteristiche che l’azienda ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

