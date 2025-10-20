Maxi-rissa a Balangero | coinvolti una ventina di ragazzi alcuni restano feriti

Nella serata di mercoledì 15 ottobre 2025 una gigantesca e furiosa rissa, che ha visto coinvolti oltre una ventina di ragazzi, presumibilmente minorenni, ha dato origine a tafferugli conclusi all'interno del parco comunale di Balangero e nell'area circostante. Alcuni tra loro, residenti in paese. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

