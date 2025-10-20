Maxi-down globale | anche Amazon coinvolta problemi di accesso e servizi AWS in crisi

(Adnkronos) – Le prime ore di questo lunedì sono state segnate da un diffuso e grave down che sta interessando una vasta gamma di servizi online a livello globale, con Amazon e la sua unità cloud Amazon Web Services (AWS) al centro dell'emergenza. Le segnalazioni di malfunzionamento, che hanno raggiunto picchi elevatissimi su piattaforme di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Scopri altri approfondimenti

AFTER THE SUN GOES DOWN è il nuovo album della superstar mondiale KHALID. Un nuovo audace capitolo nella carriera dell'artista multiplatino #Khalid #AfterTheSunGoesDown - facebook.com Vai su Facebook

Maxi-multa ad Amazon per gli acquisti periodici «È una pratica scorretta» - ROMA In Italia il commercio online vale oltre 80 miliardi di euro all’anno, nel 2025 supererà quota cento. Segnala ilmessaggero.it

Antitrust, ridotta la maxi multa ad Amazon: la sanzione ora è meno di un miliardo - sanzione da 1,12 miliardi di euro inflitta ad Amazon dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel dicembre 2021 è stata ridimensionata. msn.com scrive