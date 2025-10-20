Mauro Rasom e Alessia Merz domano la Drago Vaia Trail

La Drago Vaia Trail parla trentino. Nella terza edizione della manifestazione, disputata a Gionghi di Lavarone e organizzata con passione dall’Uisp di Vicenza, è stato Mauro Rasom a salire sul gradino più alto del podio, firmando una prova di forza che ha entusiasmato il pubblico e consacrato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Mauro Rasom e Alessia Merz domano la Drago Vaia Trail - Grande spettacolo a Lavarone: centinaia di runner hanno celebrato il simbolo rinato dell’Alpe Cimbra La Drago Vaia Trail parla trentino. Riporta trentotoday.it

Alessia Merz a Verissimo: “Sono stata vittima di uno stalker. A 18 anni, mi salvai dalle molestie ad un falso provino” - Lo sa bene Alessia Merz, che intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo ha svelato di essersi salvata da ... Scrive dilei.it

Alessia Merz: «Ingannata con un finto provino per portarmi a letto. Avevo uno stalker 20 anni più grande, me lo sono trovato sotto casa» - «Ho cominciato per caso con "Non è la Rai" ed è stato tutto bellissimo» ha raccontato Alessia Merz nella sua intervista a Verissimo, ripercorrendo insieme a Silvia Toffanin l'inizio della sua carriera ... Secondo corriereadriatico.it