Mattia Furlani candidato come miglior atleta al mondo! Nomination di World Athletics sfida a quattro colossi
Mattia Furlani è stato candidato ai World Athletics Awards, i premi di fine stagione assegnati dalla Federazione Internazionale. Il giovane fuoriclasse laziale è stato inserito nella lista dei nominati per il riconoscimento come miglior atleta dell’anno nella categoria “field”, quella riservata a salti e lanci (per le proprie su piste sono previste altre graduatorie). Il 20enne ha ampiamente meritato la chiamata grazie alle prestazioni strepitose confezionate nel corso di questa stagione. Campione del Mondo di salto in lungo in entrambe le versioni (outdoor e indoor), argento agli Europei in sala e secondo alle finali di Diamond League: il più giovane atleta della storia a conquistare l’oro iridato all’aperto nella sua specialità non poteva non essere preso in considerazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
