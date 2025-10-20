ABBONATI A DAYITALIANEWS Il vicepremier avverte gli istituti di credito: “Non saranno cinque, ma sei o sette miliardi”. MILANO, 20 ottobre 2025. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha lanciato un messaggio chiaro alle banche italiane in merito al loro contributo alla prossima manovra economica. Durante il suo intervento al XVI Forum nazionale dei giovani imprenditori di Confcommercio a Milano, Salvini ha dichiarato: “ Se si lamentano, non saranno cinque ma sei o sette miliardi. Tutti possono protestare, ma non le banche italiane, è una cosa che non si può sentire”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Matteo Salvini: “Se le banche si lamentano, il contributo alla manovra salirà”