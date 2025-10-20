Matteo Costacurta il Principe Nero detenuto in ospedale e con l’uso della piscina
Matteo Costacurta è il «Principe». E il soprannome se l’è meritato: soldi, bell’aspetto, casa ai Parioli e ville un po’ ovunque. Oltre alla gestione di bed & breakfast dentro il Vaticano che gli hanno fatto guadagnare l’appellativo di San Pietro. Ma è stato condannaot a 14 anni di carcere per tentato omicidio. E da circa un anno e mezzo sta scontando la pena. In carcere? No, in ospedale. Per essere precisi, al Nomentana Hospital. Un posto di lusso con prato all’inglese e piscina. Che gli serve per la riabilitazione dopo un intervento all’anca. Due operazioni da maggio 2024. E la necessità di fisioterapia e nuoto. 🔗 Leggi su Open.online
