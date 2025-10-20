Mattarella Ue affronta sfide esistenziali no a cedimenti
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “ Oggi le Istituzioni Europee, che Bruxelles si è assunta il compito di accogliere, si confrontano con sfide esistenziali. Regno del Belgio e Repubblica Italiana, forti dei loro valori e della loro storia democratica, possono sostenere l’Unione Europea in una fase storica in cui sfide globali vogliono porre in discussione principi fondanti della nostra stessa Unione e della convivenza pacifica tra i popoli. Non possiamo permetterci cedimenti. L’Unione è garanzia della libertà e del progresso dei nostri popoli. Sono intollerabili narrative e atti che vorrebbero indebolire la sovranità e la libertà del popolo europeo e degli altri popoli”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondisci con queste news
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a tutto campo sul lavoro. Alla cerimonia per la consegna delle Stelle al merito del lavoro, il Capo dello Stato ha ribadito con forza la necessità di affrontare senza rinvii la questione salariale in Italia, definendola - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - #Mattarella in #Kazakistan e #Azerbaigian: "#Onu bussola per affrontare ogni crisi" #30settembre #Tv2000 @Quirinale @tg2000it - X Vai su X
Mattarella “Ue affronta sfide esistenziali, no a cedimenti” - BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “ Oggi le Istituzioni Europee, che Bruxelles si è assunta il compito di accogliere, si confrontano con ... Scrive iltempo.it
Mattarella: "Principi Ue messi in discussione, no cedimenti" - "Oggi le Istituzioni Europee, che Bruxelles si è assunta il compito di accogliere, si confrontano con sfide esistenziali. Segnala msn.com
Ue, Mattarella: in discussione principi fondanti, no a cedimenti - 'Oggi le istituzioni Europee, che Bruxelles si è assunta il compito di accogliere, si confrontano con ... Segnala notizie.tiscali.it