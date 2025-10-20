Mattarella Ue affronta sfide esistenziali no a cedimenti

Ildenaro.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “ Oggi le Istituzioni Europee, che Bruxelles si è assunta il compito di accogliere, si confrontano con sfide esistenziali. Regno del Belgio e Repubblica Italiana, forti dei loro valori e della loro storia democratica, possono sostenere l’Unione Europea in una fase storica in cui sfide globali vogliono porre in discussione principi fondanti della nostra stessa Unione e della convivenza pacifica tra i popoli. Non possiamo permetterci cedimenti. L’Unione è garanzia della libertà e del progresso dei nostri popoli. Sono intollerabili narrative e atti che vorrebbero indebolire la sovranità e la libertà del popolo europeo e degli altri popoli”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

mattarella ue affronta sfideMattarella “Ue affronta sfide esistenziali, no a cedimenti” - BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “ Oggi le Istituzioni Europee, che Bruxelles si è assunta il compito di accogliere, si confrontano con ... Scrive iltempo.it

Mattarella: "Principi Ue messi in discussione, no cedimenti" - "Oggi le Istituzioni Europee, che Bruxelles si è assunta il compito di accogliere, si confrontano con sfide esistenziali. Segnala msn.com

mattarella ue affronta sfideUe, Mattarella: in discussione principi fondanti, no a cedimenti - 'Oggi le istituzioni Europee, che Bruxelles si è assunta il compito di accogliere, si confrontano con ... Segnala notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Ue Affronta Sfide