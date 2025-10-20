Mattarella | Principi Ue messi in discussione no cedimenti
“Oggi le Istituzioni Europee, che Bruxelles si è assunta il compito di accogliere, si confrontano con sfide esistenziali. Il Regno del Belgio e la Repubblica Italiana, forti dei loro valori e della loro storia democratica, possono sostenere l’Unione Europea in una fase storica in cui sfide globali vogliono porre in discussione principi fondanti della nostra stessa Unione e della convivenza pacifica tra i popoli. Non possiamo permetterci cedimenti. L’Unione è garanzia della libertà e del progresso dei nostri popoli. Sono intollerabili narrative e atti che vorrebbero indebolire la sovranità e la libertà del popolo europeo e degli altri popoli”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
Il presidente della Società Italiana di Diritto Internazionale Edoardo Greppi scrive al ministro degli Esteri dopo la sua uscita. Nella lettera, inviata anche a Meloni e Mattarella, si denuncia un «grave cedimento istituzionale» e si chiede una presa di posizione ch - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella: «I principi dell'Ue messi in discussione, no a cedimenti» - Il discorso del capo dello Stato al brindisi della cena con i reali del Belgio al Castello di Laeken ... Segnala msn.com
Ue, Mattarella: in discussione principi fondanti, no a cedimenti - 'Oggi le istituzioni Europee, che Bruxelles si è assunta il compito di accogliere, si confrontano con ... Si legge su notizie.tiscali.it
Mattarella in Belgio: "Intollerabili atti per indebolire sovranità Ue" - Durante la cena che ha concluso il suo primo giorno di visita, il presidente della Repubblica ha ricordato l’amicizia tra Roma e Bruxelles e la loro comune responsabilità nel difendere l’Unione Europe ... Come scrive tg24.sky.it