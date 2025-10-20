Mattarella | ‘Parlamento snodo fondamentale della democrazia’
Bruxelles, 20 ott. – “Per me è sempre particolarmente coinvolgente entrare nella sede di un Parlamento. Intanto perché sono stato per venticinque anni alla Camera dei deputati e ne avverto l’orgoglio, ma soprattutto perché il Parlamento è lo snodo fondamentale delle democrazie. E questo è il punto di protagonismo assoluto nella vita del nostro continente”.. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
News recenti che potrebbero piacerti
Gli italiani si fidano del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ma non dei partiti. Secondo il rapporto Istat 'confidano anche in forze dell'ordine e vigili del fuoco'. Meglio i governi locali rispetto a quello nazionale. Bene l'affidabilità del Parlamento. - facebook.com Vai su Facebook
Perché Mattarella ha chiesto al Parlamento di fare chiarezza sulla festa di San Francesco? A rispondere il nostro Angelo Picariello - X Vai su X
Italia-Belgio, Mattarella: Parlamento snodo fondamentale democrazia - 'Per me è sempre particolarmente coinvolgente entrare nella sede di un Parlamento. Scrive notizie.tiscali.it
Mattarella: Parlamento snodo democrazia - "Il Parlamento è lo snodo fondamentale delle democrazie" e "non posso tacere di una sensazione che tutti avvertiamo giungendo a Bruxelles, sentendoci a casa in quanto capitale d'Europa". Segnala rainews.it
MATTARELLA IN BELGIO: PARLAMENTO SNODO FONDAMENTALE DI DEMOCRAZIE (RIEPILOGO) – (1) - È ufficialmente iniziata questa mattina, con la cerimonia solenne di benvenuto al Palazzo Reale di Bruxelles, la visita di Stato del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarel ... Segnala 9colonne.it