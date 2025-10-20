Mattarella | Parlamento snodo democrazia

16.05 "Il Parlamento è lo snodo fondamentale delle democrazie" e "non posso tacere di una sensazione che tutti avvertiamo giungendo a Bruxelles, sentendoci a casa in quanto capitale d'Europa". Così il Presidente Mattarella, parlando al Parlamento federale del Belgio. Il capo di Stato ha poi parlato della manovra dicendo: "L'approvazione del bilancio preventivo dello Stato è in tutti i Paesi un momento travagliato" della vita parlamentare, ma alla fine si riesce sempre a trovare un "punto di approdo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Altre letture consigliate

Gli italiani si fidano del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ma non dei partiti. Secondo il rapporto Istat 'confidano anche in forze dell'ordine e vigili del fuoco'. Meglio i governi locali rispetto a quello nazionale. Bene l'affidabilità del Parlamento. - facebook.com Vai su Facebook

Perché Mattarella ha chiesto al Parlamento di fare chiarezza sulla festa di San Francesco? A rispondere il nostro Angelo Picariello - X Vai su X

Mattarella, Ventotene luogo ispiratore di pace e democrazia - "Ventotene da luogo di reclusione e oppressione sull'uomo e segno dell'assolutismo che gravò sull'Italia con il regime fascista, si è trasformata da tempo in uno dei luoghi ispiratori della ... Scrive ansa.it

Mattarella, grati a patrioti Consulta che riavviò la democrazia - si insediava la Consulta Nazionale, assemblea consultiva destinata ad accompagnare, affiancando il Governo, la transizione dell'Italia verso l'agognata ... Riporta ansa.it

L’appello di Mattarella: "La nostra Europa è nata per pace e democrazia" - Il Capo dello Stato celebra il messaggio degli antifascisti reclusi a Ventotene "La loro lezione di vita rappresenta un esempio per le giovani generazioni". Si legge su quotidiano.net