Mattarella | L’attentato a Ranucci è allarmante serve forte reazione A Castel d’Azzano follia inimmaginabile

L’ attentato al giornalista Sigfrido Ranucci è “ allarmante “, proprio per questo serve una “ reazione forte “. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando lunedì a Bruxelles i presidenti della Camera e del Senato belgi, Peter de Roover e Vincent Blondel. Durante la sua visita il Capo dello Stato li ha ringraziati per il riferimento alla bomba che giovedì sera ha distrutto l’auto del giornalista e quella della figlia di fronte alla loro abitazione a Pomezia: “Questo accomuna tutti coloro che hanno la democrazia a cuore. Il giornalismo e la libertà di stampa, il giornalismo di inchiesta, qualunque forma di giornalismo – ha aggiunto Mattarella – è un presidio ineliminabile della nostra vita democratica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

