Mattarella in visita di Stato in Belgio

ll presidente della Repubblica Mattarella,insieme alla figlia Laura,è stato ricevuto dai reali del Belgio al Palazzo reale a Bruxelles. Accolto da una cerimonia d'onore, con l'esecuzione degli inni, il capo dello Stato è stato poi invitato nel Palazzo per le foto di rito e un breve colloquio con i reali. Poi la tappa alla Tomba del Milite Ignoto per la Cerimonia di deposizione della corona. E al Parlamento Federale, dove firmerà il Libro d'oro.La giornata si concluderà con una cena ufficiale al Castello di Laeken, residenza reale.

