Mattarella in visita di Stato in Belgio | Legame intenso

Tgcom24.mediaset.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accolto dal re Filippo e dalla regina Matilde, Sergio Mattarella inizia la sua visita di Stato in Belgio. Accompagnato dalla first lady, la figlia Laura, il Presidente della Repubblica è stato accolto nel palazzo reale, che si trova a Bruxelles. Per strada, le bandiere dei due Paesi ad addobbare la capitale di uno Stato di 12 milioni abitanti, in cui quella italiana è numericamente la seconda comunità di stranieri. "L'arrivo e la presenza qui di tanti connazionali in Belgio, avvenuti con più stagioni di afflusso, rappresenta un legame particolarmente intenso - le parole di Mattarella nel suo intervento alla Camera dei Rappresentanti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

