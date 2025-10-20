Mattarella in Belgio in visita dai Reali

Agi.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato ricevuto dai Reali del Belgio nella prima giornata della visita di Stato a Bruxelles. Ad accoglierlo il Re dei Belgi Filippo I e Sua Maestà la Regina Mathilde. Successivamente il Capo dello Stato ha deposto una corona d'alloro al monumento a milite ignoto ed ha visitato il Parlamento federale.  Il video dell'arrivo a Bruxelles    . 🔗 Leggi su Agi.it

