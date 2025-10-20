Mattarella a Bruxelles visita il Parlamento | Qui è come a casa perché è la capitale d’Europa

Mattarella ha voluto ringraziare il Presidente della Camera dei Rappresentanti, Peter De Roover, per aver citato l'attacco subito dal giornalista Sigfrido Ranucci, per poi sottolineare che "qualunque forma di giornalismo è un presidio ineliminabile della nostra vita democratica". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mattarella a Bruxelles visita il Parlamento: “Qui è come a casa, perché è la capitale d’Europa”

