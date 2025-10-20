Mattarella a Bruxelles visita il Parlamento | Qui è come a casa perché è la capitale d’Europa

Ildifforme.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattarella ha voluto ringraziare il Presidente della Camera dei Rappresentanti, Peter De Roover, per aver citato l'attacco subito dal giornalista Sigfrido Ranucci, per poi sottolineare che "qualunque forma di giornalismo è un presidio ineliminabile della nostra vita democratica". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

mattarella a bruxelles visita il parlamento qui 232 come a casa perch233 232 la capitale d8217europa

© Ildifforme.it - Mattarella a Bruxelles visita il Parlamento: “Qui è come a casa, perché è la capitale d’Europa”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

mattarella bruxelles visita parlamentoIl Presidente Mattarella visita il Palazzo della Nazione a Bruxelles sede del Parlamento belga - (Agenzia Vista) Bruxelles, 20 ottobre 2025 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso della sua visita a Bruxelles, ha visitato il Palazzo della Nazione sede del Senato e della Camera ... la7.it scrive

mattarella bruxelles visita parlamentoItalia-Belgio, Mattarella: Parlamento snodo fondamentale democrazia - 'Per me è sempre particolarmente coinvolgente entrare nella sede di un Parlamento. Secondo notizie.tiscali.it

mattarella bruxelles visita parlamentoMattarella a Bruxelles: «Il giornalismo è presidio ineliminabile della vita democratica. L'attentato a Ranucci? Allarmante, richiede una forte reazione» - Il Capo di Stato ha incontrato i presidenti di Camera e Senato del Belgio, Peter de Roover e Vincent Blondel ... Riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Bruxelles Visita Parlamento