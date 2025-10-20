Matilde Gioli | Il secondo cavallo che è entrato nella mia vita si chiama Cricchetto L’ho letteralmente salvato dal macello

Vanityfair.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attrice milanese ha raccontato in una recente intervista il suo amore infito per i cavalli. Ne ha due e ogni giorno le offrono preziose lezioni di vita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

matilde gioli il secondo cavallo che 232 entrato nella mia vita si chiama cricchetto l8217ho letteralmente salvato dal macello

© Vanityfair.it - Matilde Gioli: «Il secondo cavallo che è entrato nella mia vita si chiama Cricchetto. L’ho letteralmente salvato dal macello»

Leggi anche questi approfondimenti

Matilde Gioli: «Se oggi sono serena, il merito è dei cavalli» - Nadador, uno stallone di 6 anni, la cui gestione è abbastanza impegnativa: con lui è un dialogo continuo e il nostro ... Da sorrisi.com

Cerca Video su questo argomento: Matilde Gioli Secondo Cavallo