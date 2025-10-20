Matilde Gioli | Il secondo cavallo che è entrato nella mia vita si chiama Cricchetto L’ho letteralmente salvato dal macello

L'attrice milanese ha raccontato in una recente intervista il suo amore infito per i cavalli. Ne ha due e ogni giorno le offrono preziose lezioni di vita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Matilde Gioli: «Il secondo cavallo che è entrato nella mia vita si chiama Cricchetto. L’ho letteralmente salvato dal macello»

Matilde Gioli: «Se oggi sono serena, il merito è dei cavalli» - Nadador, uno stallone di 6 anni, la cui gestione è abbastanza impegnativa: con lui è un dialogo continuo e il nostro ... Da sorrisi.com