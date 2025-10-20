Matilde del Belgio riceve Mattarella con un look damascato ma non convince

Matilde del Belgio è una sovrana molto impegnata e in prima linea in eventi ufficiali e battaglie sociali. Di recente la prima donna del paese europeo si è mostrata con un look molto chic a un evento che promuoveva la difesa della salute mentale, soprattutto nei più giovani, mentre il 20 ottobre 2025 la Regina ha preso parte a una visita di stato, accogliendo il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e la figlia Laura. Per l’occasione, Matilde del Belgio ha sfoggiato un look completamente blu con dei dettagli damascati che, però, non le donava del tutto. Anche la figlia del primo uomo d’Italia ha optato per un outfit nello stesso colore elegante, incappando a sua volta in un errore di stile. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Matilde del Belgio riceve Mattarella con un look damascato, ma non convince

Argomenti simili trattati di recente

Felipe di Spagna, Letizia Ortiz alla corte di Philippe e Matilde del Belgio, ma la gaffe è nell’abbigliamento - facebook.com Vai su Facebook

MATTARELLA IN BELGIO: LEGAMI STORICI CON ITALIA - È ufficialmente iniziata questa mattina, con la cerimonia solenne di benvenuto al Palazzo Reale di Bruxelles, la visita di Stato del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella in Belgio. Secondo 9colonne.it

MATTARELLA IN BELGIO: PARLAMENTO SNODO FONDAMENTALE DI DEMOCRAZIE (RIEPILOGO) – (1) - È ufficialmente iniziata questa mattina, con la cerimonia solenne di benvenuto al Palazzo Reale di Bruxelles, la visita di Stato del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarel ... Si legge su 9colonne.it

Mattarella a re Belgio,lotta terrorismo sia ferma e costante - "A un anno dagli attentati che hanno barbaramente colpito il Belgio e il cuore dell'Europa unita desidero rinnovare a Lei e a tutti i familiari delle vittime i più sinceri sentimenti di ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive