Materazzi | Tante squadre al vertice ma quella da battere è sempre…
Materazzi. Non ha dubbi Marco Materazzi sulla squadra più completa della Serie A. Intervenuto a margine di un evento organizzato da Betsson.sport a Roma, l’ex difensore nerazzurro e Campione del Mondo nel 2006 ha espresso la sua opinione sulla corsa scudetto, sottolineando la superiorità dell’ Inter rispetto alle rivali: “ In due o tre punti ci sono tante squadre ma credo che la più forte sia l’Inter. Ha dimostrato negli anni e nella costruzione della squadra grande equilibrio, forza e qualità. Con la Roma ha vinto bene, soffrendo solo un quarto d’ora. Ha perso due partite, ma si è rialzata e sta dimostrando di valere la testa “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Mondiali 2030, vertice nella sede americana della Fifa per discutere l'allargamento a 64 squadre - Quella di allargare a 64 squadre l'edizione del centenario dei Mondiali è qualcosa di più di un'ipotesi o di una semplice suggestione. Secondo sportmediaset.mediaset.it