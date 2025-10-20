Materazzi | Tante squadre al vertice ma quella da battere è sempre…

Materazzi. Non ha dubbi Marco Materazzi sulla squadra più completa della Serie A. Intervenuto a margine di un evento organizzato da Betsson.sport a Roma, l’ex difensore nerazzurro e Campione del Mondo nel 2006 ha espresso la sua opinione sulla corsa scudetto, sottolineando la superiorità dell’ Inter rispetto alle rivali: “ In due o tre punti ci sono tante squadre ma credo che la più forte sia l’Inter. Ha dimostrato negli anni e nella costruzione della squadra grande equilibrio, forza e qualità. Con la Roma ha vinto bene, soffrendo solo un quarto d’ora. Ha perso due partite, ma si è rialzata e sta dimostrando di valere la testa “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it